В Волгограде все горслужбы и больницы перешли на особый режим работы

СЕГОДНЯ 20:06 2018-12-29T20:06:12+03:00

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Новогодние праздники - это самые длинные каникулы в году, но и самое опасное время в плане ЧП. Но не подумайте, все оперативные службы города будут работать, более того, они переведены на особый режим.

- Диспетчерские службы готовы круглосуточно принимать обращения от граждан, - уверяют в мэрии.

И напоминают, что в случае нештатных ситуаций надо звонить по телефону 112.

Медучреждения региона также не уйдут на каникулы, а просто переходят на особый порядок работы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, в предстоящие выходные и праздничные дни в неотложных кабинетах поликлиник пациентов будут принимать с 9.00 до 12.00. По вызовам на дом медики будут ходить до 15.00. Травмпункты будут работать круглосуточно.

На особый режим перейдут и фельдшерско-акушерские пункты

Если вдруг разболится зуб: в вечернее и ночное время неотложная стоматологическая помощь в Волгограде будет оказываться в отделении челюстно-лицевой хирургии ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», в Волжском — в больнице имени Фишера. В остальных стоматологиях дежурные врачи будут принимать с 9.00 до 15.00.

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