2018-12-29T19:11:47+03:00
Общество

С нового года для волгоградцев подешевеют социальные проездные на электрички

Льготники смогут сэкономить на железнодорожном транспорте
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Напомним, что число поездок по социальному проездному не ограничено.Напомним, что число поездок по социальному проездному не ограничено.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока все вокруг трубят о грядущем подорожании всего и вся, Приволжская железная дорога вдруг объявила о снижении проезда. Правда коснется это не всех, а только волгоградских льготников. Для них отличная новость: уже с 1 января 2019-го подешевеют социальные проездные билеты для проезда в поездах пригородного сообщения в Волгоградской области.

В частности, для получателей «региональной льготы» стоимость социального проездного будет составлять:

- 260 рублей для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на расстояние до 70 километров включительно;

- 1950 рублей на поезда, которые проходят до 150 километров включительно;

- 2600 рублей на поезда, которые проезжают по маршруту путь до 200 километров включительно.

В Приволжской железной дороге напомнимают, что социальные проездные можно купить в билетных кассах АО «Волгоградтранспригород» при предъявлении следующих документов:

- паспорта или заменяющего его документа;

- справки, подтверждающей право на льготу (на заметку: в период с 1 мая по 31 октября купить социальный проездной можно будет без соответствующей справки льготника).

Справку, которая дает право на покупку социального проездного на электрички, можно получить в Центре соцзащиты по месту жительства.

Напомним, что число поездок по социальному проездному билету на пригородных поездах не ограничено.

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