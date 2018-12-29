С нового года для волгоградцев подешевеют социальные проездные на электрички
Пока все вокруг трубят о грядущем подорожании всего и вся, Приволжская железная дорога вдруг объявила о снижении проезда. Правда коснется это не всех, а только волгоградских льготников. Для них отличная новость: уже с 1 января 2019-го подешевеют социальные проездные билеты для проезда в поездах пригородного сообщения в Волгоградской области.
В частности, для получателей «региональной льготы» стоимость социального проездного будет составлять:
- 260 рублей для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на расстояние до 70 километров включительно;
- 1950 рублей на поезда, которые проходят до 150 километров включительно;
- 2600 рублей на поезда, которые проезжают по маршруту путь до 200 километров включительно.
В Приволжской железной дороге напомнимают, что социальные проездные можно купить в билетных кассах АО «Волгоградтранспригород» при предъявлении следующих документов:
- паспорта или заменяющего его документа;
- справки, подтверждающей право на льготу (на заметку: в период с 1 мая по 31 октября купить социальный проездной можно будет без соответствующей справки льготника).
Справку, которая дает право на покупку социального проездного на электрички, можно получить в Центре соцзащиты по месту жительства.
Напомним, что число поездок по социальному проездному билету на пригородных поездах не ограничено.