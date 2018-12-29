2018-12-29T18:56:07+03:00
Политика

Полигон Прудбой под Волгоградом признали лучшим в России

Он стал лучшим в номинации «Лучший межвидовой (общевойсковой) полигон – 2018»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны РФ.Фото с сайта Минобороны РФ.
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В парке «Патриот» Вооруженных Сил российской Федерации подводили итоги за год. В том числе награждали победителей в различных номинациях. В числе отличившихся оказался и полигон Прудбой ЮВО, расположенный в Волгоградской области. Его признали лучшим в номинации «Лучший межвидовой (общевойсковой) полигон – 2018» ВС РФ.

Кубок, грамота за первое место и ценные подарки получил начальник общевойскового полигона Прудбой подполковник Андрею Евтенко.

- Учебно-материальная база волгоградского полигона уникальна: позволяет проводить не только плановые занятия и учения, но и внеплановые мероприятия. Здесь проходят внезапные проверки боевой готовности десантных и аэромобильных подразделений, бригадные учения, двухсторонние учения соединений ЮВО, - поясняют КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО. - На полигоне создана уникальная трасса для проведения всероссийских и Международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Экипажи танков и боевых машин пехоты могут выполнять комплексные упражнения, позволяющие при прохождении заданного маршрута преодолевать препятствия и скоростные участки, поражать появляющиеся на короткое время мишени.

В 2019 году эти соревнования вновь пройдут на Прудбое.

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