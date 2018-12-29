В парке «Петровский» в Волгограде поставили елку с 3D-гирляндой

СЕГОДНЯ 17:53 2018-12-29T17:53:11+03:00

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В этом году власти Волгограда не поскупились на яркие разноцветные украшения к Новому году: новые светодиодные арт-объекты появились во всех районах. Например, парк «Петровский» в этом году впервые получил не только долгожданную реконструкцию, но еще и чудо-ель к новогодним праздникам. Девятиметровую «красавицу» украсила 3D- гирлянда с анимированной графикой, которая воспроизводит 66 светодинамических программ. А еще у нее 768 оттенков свечения, и по вечерам жители Советского района могут наблюдать настоящее световое шоу. Сказочную обстановку дополняют и светодиодные снеговик, елочные шары и олень.

- Еще одна гирлянда с трехмерной графикой украсила ель в парке микрорайона Тулака, а главной городской елке гирлянда переливается 60-ю светодинамическими эффектами, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Всего к Новому году Волгоград украсили свыше 25 праздничных елок. Зеленые красавицы радуют волгоградцев в Ворошиловском районе на площади Советской, в сквере у Казанского собора, на Центральном рынке и на бульваре Энгельса в Красноармейском районе. Также наряженные ели появились на пешеходной аллее в парке «Юбилейный» и в парке Героев - летчиков.

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