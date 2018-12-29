2018-12-29T17:23:34+03:00
Общество

Волгоград застыл в предновогодних пятибальных пробках

Самый большой затор - у ТРЦ «Акварель»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы массово поехали за покупками и движение застыло.Волгоградцы массово поехали за покупками и движение застыло.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Выдохнув наконец-то после последнего рабочего дня в этом году, волгоградцы массово отправились за покупками к грядущему празднику. И, ожидаемо, Волгоград застыл в предновогодних пробках.

- Университетский проспект практически не движется. Ползем, как черепахи, - сетуют волгоградцы.

Действительно, на юге города ситуация на дорогах самая напряженная. Видимо, волгоградцы массово ринулись в ТРЦ «Акварель», потому что именно в этом районе транспорт движется со скоростью не более 7 километров в час. И пробка растянулась почти на четыре километра - от улицы Краснопресненская практически до Санаторной. Усугубило ситуацию и авария, которая произошла на Второй Продольной - на границе Советского и Кировского районов.

В пробке застыли также улица Череповецкая и Чарджуйская в Ворошиловском районе.

Практически остановилось движение и по улице Коммунистический. Машины скорее стоят, чем едут. На примыкающей к ней улице Гоголя тоже длинная «тянучка».

Пробка на улицах Комсомольской, а также на проспекте Ленина (на выезде от ТРК «Европа Сити Молл».

В Краснооктябрьском районе небольшая пробка на улице Маршала Еременко.

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