Вам рождественский веночек, ребенку - жизнь: волгоградцев зовут на благотворительный мастер-класс

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-29T17:01:13+03:00

Вот такие картонные домики вы сможете сделать и унести домой на Рождество.

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Все люди в рождественские праздники мечтают о чуде. И у 12-летнего волгоградского мальчишки Сережи Борисова есть мечта - он хочет научиться ходить, как его сверстники. И помочь в осуществлении этой мечты может каждый из нас. Для этого надо прийти на детский благотворительный мастер-класс «Ночь перед Рождеством», средства от которого будут направлены на жизненно необходимый ребёнку курс лечения.

Страшный диагноз ДЦП Сереже Борисову поставили в два года. Как рассказывает его мама Наталья Олеговна, после того, как мальчик несколько раз переболел бронхитом, малыш стал часто спотыкаться, падать на правую сторону, не мог сидеть на месте, все время дергалась правая ножка. После множественных УЗИ и обследований вынесли горький вердикт. Но мама Сережи не сдалась, не сдается и сейчас. Она выучилась на массажиста, чтобы помогать своему ребенку, делает с ним оздоровительную физкультуру, но…

- Сережа - большой трудяжка. Он каждый день мужественно борется с болезнью, но, к сожалению, самостоятельно не всегда удаётся собрать необходимые средства на лечение и покупку лекарств. Сейчас нам надо пройти очередной курс лечения, который стоит 86 тысяч рублей. 47 тысяч рублей уже собрали, надо еще 39 тысяч, - говорит мама Наталья.

Чтобы помощь юному волгоградцу решили провести благотворительный мастер-класс: участников научат делать рождественский венок и красивый сказочный дом из картона. А еще в подарок получат вкусное рождественское угощение.

Мастер-класс состоится 6 января с 11 до 13 часов в здании ЛОФТ1890

Стоимость - 500 рублей. Принять участие в нем могут дети в возрасте от 4-х лет и старше.

Спешите делать добро, оно вернётся к вам сторицей!

Запись по телефону +7 (902) 363-09-67, контактное лицо - Анна Корнилова.