В Вожском бабушка отдала лжецелительнице 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-29T16:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Наши любимые волгоградские пенсионеры, ну не будьте вы такими наивными и доверчивыми! Не отдавайте деньги незнакомцам! Сотрудники полиции не устают повторять это, но снова и снова старики попадаются на удочку мошенников. На этот раз жертвой аферисток стала 78-летняя жительница Волжского. Она сама отдала преступницам 200 тысяч рублей.

Аферистки годами действуют по одной и той же схеме: подходят на улице к бабуле и уверяют, что не нее навели порчу, обещают помочь за деньги. Вот и на этот раз, пока одна женщина убеждала старушку в необходимости «очищения», вторая, якобы случайно подошла и стала благодарить «целительницу» за оказанную ей ранее помощь. Бабушка согласилась на проведение обряда, и вынесла из дома для этого 20 тысяч рублей, а потом сняла еще все сбережения с карты - 180 тысяч рублей.

Аферистки положили деньги в непрозрачный конверт, пошуршали, вручили вместе банку с якобы заговоренной водой и приказали женщине не вскрывать пакет 9 дней. И только на следующий день, открыв таки пакет, бабушка нашла там вместо ее денег нарезанную бумагу. Раздосадованная пошла в полицию.

Сейчас правоохранители ищут этих аферисток, на них уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Об этот «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону. Мошенницам грозит до 5 лет лишения свободы, когда и если найдут.