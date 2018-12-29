На вокзале Волгограда почтили память жертв теракта

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-29T16:00:51+03:00

В этот день к мемориальной табличке несут цветы и зажигают 18 лампадок - по числу погибших. Фото администрации ВО.

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Пять лет прошло с того трагического дня, когда на железнодорожном вокзале Волгограда прогремел взрыв. 29 декабря 2013-го - день, который помнит каждый волгоградец. Террорист-смертник унес с собой 18 человек. С тех пор каждый год люди несут на вокзал цветы в память о погибших. Сегодня на станции Волгоград-1 у мемориальной доски вновь зажгли 18 лампад — по числу жертв террористического акта. Почтить память погибших пришли и представители власти, и сотрудники силовых и правоохранительных структур, и представители компании РЖД, молодежь и жители нашего города. Пришла и мама сержанта полиции Дмитрия Маковкина, который погиб здесь в момент выполнения служебных обязанностей. Он и два инспектора по досмотру пассажиров - Сергей Наливайко и Денис Андреев - были посмертно награждены государственными наградами указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Напомним, теракт в здании жд вокзала погремел 29 декабря в 12.45. Подрыв совершил террорист Аскер Самедов. Погибло в тот день 18 человек, 45 ранено. На следующий день - 30 декабря - сообщник Самедова Сулейман Магомедов подорвал себя в троллейбусе № 15А. Погибли 16 человек, пострадали 25.

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