2018-12-29T15:31:10+03:00
Общество

В Волгоградской области губернатору назначили еще одного заместителя

Валерий Бахин будет отвечать за цифровую экономику, дорожно-транспортную сферу и ЧС
Екатерина МАЛИНИНА
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В последний рабочий день уходящего года администрация Волгоградской области объявила о новом кадровом назначении. У губернатора появился еще один заместитель. Он будет отвечать за развитие цифровой экономики, цифровизации и дорожно-транспортну сферу. Так в его ведении будут вопросы, связанные с безопасностью волгоградцев и готовности всех служб работать в условиях ЧС.

До этого Валерий Бахтин также трудился в администрации региона, но на должности заместителя руководителя аппарата губернатора.

Возможно, усиление внимания к цифровой сфере связано с политикой Москвы в этом направлении.

Справка "КП"

Валерий Бахин - выпускник воздушно-десатное училище, служил в ВДВ. В 2012 ушел на гражданскую службу. Работал с Андреем Бочаровым в ОНФ. Переехал в Волгоград вслед за ним. Сначала руководил комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. А в 2016 году получил новую должность заместителя аппарата губернатора.

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