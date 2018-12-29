2018-12-29T15:02:26+03:00
Общество

Волгоградцам показали новогодний город с высоты птичьего полета

В кадр попали и "Волгоград Арена" и главная елка и даже светящаяся Торгушка
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Вечерний Волгоград становится волшебным.Вечерний Волгоград становится волшебным.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

До Нового года осталось всего три дня. Кто-то уже накупил продуктов на новогодний стол и выбрал подарки любимым, а у кого-то нет на это настроения. Хотя для того, чтобы на душе стало празднично и волшебно, иногда можно просто прогуляться по центру города вечером. Или посмотреть ролик, который снял блогер Александр Блинков. С помощью квадрокоптера и музыки он сумел создать новогоднюю атмосферу. Ведь Волгоград с высоты птичьего полета смотрится ярко и волшебно.

В кадре в течение двух минут мы видим и аллею Героев со звездным небом и главную елку города с яркой звездой на макушке. Не забыл автор и колесо обозрения, которое строители также подсветили.

Новогодний Волгоградсверху.С наступающим! https://instagram.com/blinkovfpv http://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

Одним из самых захватывающих моментов стал стадион «Волгоград Арена» с стороны Мамаева кургана. В кадр попадает и Родина мать и светящиеся арки в парке «Победа» и чудесный легкий снежок, который создает настоящую сказку..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С нового года для волгоградцев подешевеют социальные проездные на электрички
Полигон Прудбой под Волгоградом признали лучшим в России
В парке «Петровский» в Волгограде поставили елку с 3D-гирляндой
Волгоград застыл в предновогодних пятибальных пробках
Вам рождественский веночек, ребенку - жизнь: волгоградцев зовут на благотворительный мастер-класс
В Вожском бабушка отдала лжецелительнице 200 тысяч рублей
На вокзале Волгограда почтили память жертв теракта
В Волгоградской области губернатору назначили еще одного заместителя
Волгоградцы обчистили 33 гаража при поездке в Астрахань
Коммерсанту грозит шесть лет за неуплату налогов на 100 миллионов рублей
Областные чиновники сэкономили на госзакупках 1,7 миллиарда рублей
Волгоградский участковый кинул своих знакомых и коллег на три миллиона рублей