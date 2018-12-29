Волгоградцам показали новогодний город с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-29T15:02:26+03:00

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До Нового года осталось всего три дня. Кто-то уже накупил продуктов на новогодний стол и выбрал подарки любимым, а у кого-то нет на это настроения. Хотя для того, чтобы на душе стало празднично и волшебно, иногда можно просто прогуляться по центру города вечером. Или посмотреть ролик, который снял блогер Александр Блинков. С помощью квадрокоптера и музыки он сумел создать новогоднюю атмосферу. Ведь Волгоград с высоты птичьего полета смотрится ярко и волшебно.

В кадре в течение двух минут мы видим и аллею Героев со звездным небом и главную елку города с яркой звездой на макушке. Не забыл автор и колесо обозрения, которое строители также подсветили.

Новогодний Волгоградсверху.С наступающим! https://instagram.com/blinkovfpv http://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

Одним из самых захватывающих моментов стал стадион «Волгоград Арена» с стороны Мамаева кургана. В кадр попадает и Родина мать и светящиеся арки в парке «Победа» и чудесный легкий снежок, который создает настоящую сказку..