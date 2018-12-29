2018-12-29T14:27:46+03:00
Происшествия

Волгоградцы обчистили 33 гаража при поездке в Астрахань

Воры гастролировали по городам и поселкам соседней области
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волгоградцы умудрились за три месяца вскрыть 33 гаража.Волгоградцы умудрились за три месяца вскрыть 33 гаража.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В Астраханскую область двое волгоградцев 29 и 32 лет направились с одной целью -заработать. Правда, «работать» они собирались своеобразным способом. Мужчины переезжали из города в город, находил гаражные кооперативы, где охраны нет или она минимальна. Затем вскрывали «коробки», которые сулили неплохой куш. За три месяца этого года они умудрились обчистить 33 гаража. Сумма ущерба разная. Где-то украли на восемь тысяч рублей, где-то умудрились стащить инструменты и приборы на 40 тысяч рублей.

В полицию пришел вал заявлений от владельцев гаражей. Все жаловались на вскрытые гаражи и украденные лобзики, колеса и отвертки, Оперативным путем полицейские отыскали воров. Мужчины во всем признались. Теперь из будут судить в Трусовском районном суде. Астраханский прокурор подписал обвинительное заключение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С нового года для волгоградцев подешевеют социальные проездные на электрички
Полигон Прудбой под Волгоградом признали лучшим в России
В парке «Петровский» в Волгограде поставили елку с 3D-гирляндой
Волгоград застыл в предновогодних пятибальных пробках
Вам рождественский веночек, ребенку - жизнь: волгоградцев зовут на благотворительный мастер-класс
В Вожском бабушка отдала лжецелительнице 200 тысяч рублей
На вокзале Волгограда почтили память жертв теракта
В Волгоградской области губернатору назначили еще одного заместителя
Волгоградцам показали новогодний город с высоты птичьего полета
Коммерсанту грозит шесть лет за неуплату налогов на 100 миллионов рублей
Областные чиновники сэкономили на госзакупках 1,7 миллиарда рублей
Волгоградский участковый кинул своих знакомых и коллег на три миллиона рублей