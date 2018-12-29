Волгоградцы обчистили 33 гаража при поездке в Астрахань

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-29T14:27:46+03:00

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В Астраханскую область двое волгоградцев 29 и 32 лет направились с одной целью -заработать. Правда, «работать» они собирались своеобразным способом. Мужчины переезжали из города в город, находил гаражные кооперативы, где охраны нет или она минимальна. Затем вскрывали «коробки», которые сулили неплохой куш. За три месяца этого года они умудрились обчистить 33 гаража. Сумма ущерба разная. Где-то украли на восемь тысяч рублей, где-то умудрились стащить инструменты и приборы на 40 тысяч рублей.

В полицию пришел вал заявлений от владельцев гаражей. Все жаловались на вскрытые гаражи и украденные лобзики, колеса и отвертки, Оперативным путем полицейские отыскали воров. Мужчины во всем признались. Теперь из будут судить в Трусовском районном суде. Астраханский прокурор подписал обвинительное заключение.