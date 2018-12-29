Коммерсанту грозит шесть лет за неуплату налогов на 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-29T13:51:45+03:00

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Налоговые преступления наказываются не мягче, чем грабеж или разбой. В режиме жесткой экономии каждая копейка на счету. Поэтому налоговики и проводят часто камеральные проверки, тщательно изучают всю документацию, которая приходит от предпринимателей. На этот раз в Волгоградской области на уходе от налогов попался 30-летний директор крупной строительной фирмы.

В декларации с 2014 до по 2015 года он указал, что его компания привлекла к выполнению работ субподрядные организации. Но когда налоговики стали проверять данные, то узнали, что трудились не ООО, а частники. А значит, компания обязана была уплатить НДС в полном объеме, что она не сделала.

Общая сумма ущербу государству – 99,5 миллионов рублей. В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Волгоградцу грозит до 6 лет тюрьмы. Свою вину коммерсант не признал.