Областные чиновники сэкономили на госзакупках 1,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-29T12:41:09+03:00

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Волгоградская область уже давно живет в режиме жесткой экономии. Чиновники стараются сохранить каждую копеечку. По крайней мере, администрация региона сообщает, что только за 2018 год им удалось сэкономить1,7 миллиарда рублей. Сделали это засчет снижение цены контрактов. Например, общая стоимость закупок снижена на 11,3 процента от начальной цены. Это даже больше, чем в прошлом году. Всего за восемь лет за счет госзакупок удалось сберечь больше 8 миллиардов рублей.

Во многом это благодаря применения на практике централизованной модели закупок — «Система управления общественными финансами Волгоградской области». Кстати, волгоградский опыт ставят в пример другим регионам. Волгоградской области даже вручили награду - дипломом «Лучшая региональная практика в сфере государственных закупок».