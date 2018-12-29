2018-12-29T12:03:47+03:00
Происшествия

Волгоградский участковый кинул своих знакомых и коллег на три миллиона рублей

Он обещал вложить деньги в бизнес, но потратил их на себя
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине светит 10 лет тюрьмы.Мужчине светит 10 лет тюрьмы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Калачевском районе под суд идет 35-летний бывший участковый. Мужчину будут судить за мошенничество в крупном размере.

Полицейский мечтал о деньгах, красивой машине, хорошем доме. Но на зарплату участкового уполномоченного сильно не разгуляешься. Тогда он решил попробовать заняться бизнесом – перепродажей баранов. Правда, уже с самого начала понял, что дело это муторное. Поэтому подошел к нему с другой стороны. Предложил своим друзьям и коллегам вложиться в прибыльный бизнес, мол, получите вдвое больше. Собрал с 12 человек 3 миллиона 340 тысяч рублей. Вот только когда деньги оказались у него на руках, передумал пускать их в оборот. Соблазн потратить их на себя переборол здравый смысл.

Когда и свои кровные, и проценты люди не получили, они обратились в полицию. В отношении участкового возбудили уголовное дело, из органов МВД мужчину уволили. А на днях прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение. Мужчине светит до 10 лет лишения свободы.

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