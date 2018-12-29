В Волгограде изъяли 20 килограммов опасной красной икры

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-29T11:32:28+03:00

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Редкий новогодний стол волгоградца обходится хотя бы без пары бутербродов с икрой. Правда, она не всегда безопасна для хозяев и гостей. При покупке редко кто смотрит на сопроводительные документы, доверяя лишь этикетке. Чтобы исключить случаи подделок, волгоградские полицейские совместно с Роспотребнадзором по Волгоградской области отправились проверят деликатесный продукт на рынки и склады. За два дня они изъяли красную икру неизвестного происхождения на 20 килограммов.

Например, на рынке на Новороссийской подозрение вызвали 4 пол-литровых стеклянных банки и 8 пластиковых контейнеров по двести граммов. На оптовом складе в Дзержинском районе ревизоры конфисковали 106 металлических банок по 140 граммов и шесть пластиковый контейнеров по 500 граммов на которые не было каких-либо сопроводительных документов.

Всю потенциально опасную продукцию направили на экспертизу, которая и определит качество продукта, его происхождение.

Ну а волгоградцам напоминают, что при покупке дорого товара стоит просит у продавцов сертификаты качества.