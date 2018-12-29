Волгоградцы дали имя парку в пойме Царицы

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-29T09:59:42+03:00

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Это уже стало традицией – давать возможность жителям самим называть парки и скверы. Так получил имя парк «Победа» у подножия Мамаева кургана. Определили название горожане и для сквера в Советском районе. В декабре же волгоградцы сначала предлагали, а потом выбирали из самых популярных имя территории в пойме реки Царица.

В голосовании приняли участие больше тысячи человек, вариантов сначала было более пятисот, затем десять. И больше всего приглянулся жителям парк «Царицынский».

В парке полным ходом идет строительства катка.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Теперь властям осталось благоустроить территорию так, чтобы она была достойна этого имени. Закончилось возведение зоны отдыха возле «Гасителя» и в сквере «Пушкина», работает подрядчик и за музеем «Россия – моя история». Там к весне должны сделать каток и склон для тюбинга. Сделают пешеходные дорожки, высадят парк, обустроят детский городок.