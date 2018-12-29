Волгоградец погиб в «шестерке» из-за обледенелой дороги

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-29T09:35:05+03:00

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Смертельная авария произошла в Иловлинском районе. 65-летний мужчина на «шестерке» ехал из станицы Новогригорьевская в Старогригорьевскую. Дорогу после небольшой оттепели подморозило, и она превратилась в каток. Но водитель решил, что его машине гололед нипочем. А зря. На одном из участков он не справился с управлением, и автомобиль вынесло в кювет, где он врезался в железобетонную опору. Пенсионер погиб на месте.

Менее трагично закончилась авария в Михайловском районе. Там водитель «Лады Калины» также потерял контроль над своим авто, выехал на левую обочину и съехал в кювет. У 70-летнего водителя многочисленные травмы, но он жив.

Еще один автомобилист пошел на обгон в Быковском районе, хотя дорога была скользкой. 22-летний парень не успел завершить маневр. Его занесло на трассе и он врезался в «МАН ТГА», который собственно и обгонял. Молодой человек попал в больницу. Сотрудники волгоградской полиции выясняют все обстоятельства ЧП.