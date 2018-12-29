В Астрахани женщине вернули полуторагодовалого сына, которого отобрал его отец после развода

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-29T08:49:13+03:00

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Развод это всегда грустная история. Многие делят имущества, кто-то друзей, а кто-то детей. Молодая астраханка после недолгого брака решилась на развод -ни один день не обходился без скандалов. Особенно после того, как женщина родила сына. Суд официально расторг брак, ребенка оставил с матерью. Но забрать малыша она не успела – ее просто не пустили в дом, где она жила с мужем. Как ни молила она бывшего супруга, как ни грозила ему полицией, это не дало результатов. Мужчина лишь пригрозил ей, что найдет на нее управу, если она не прекратит преследование. Несчастная мать продолжала пытаться забрать кроху. Но каждый раз ворота были закрыты на засов, а дверь на ключ. В дом, где находился ребенок, было не пробраться. Полгода женщина не видела своего сына и решила обратиться к судебным приставам, чтобы те помогли.

Поначалу, приставов встретила все та же запертая дверь. Но представитель ФССП объяснил мужчине, что если он не отдаст ребенка добровольно, его ждет уголовное наказание. После недолгих размышлений отец открыл дверь. Молодая мама была безмерно счастлива, что удалось снова взять любимое дитя на руки, ну а малыш был рад почувствовать мамину заботу.