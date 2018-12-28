2018-12-28T19:40:15+03:00
Общество

В Волгограде после реконструкции открыли вход в верхний парк Набережной

Закрытыми остались участки, где еще идут ремонтные работы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Самые трудоемкие работы по реконструкции верхнего парка Центральной Набережной Волгограда уже завершили. Здесь полностью заменили все инженерные коммуникации, установили более 600 новых фонарей и обновили пешеходные дорожки. А на участке от музыкального театра до храма Иоанна Предтечи уложили 6,5 тысячи квадратных метров покрытия из гранита, а также 34 тысячи квадратных метров брусчатки. И даже смонтировали конструкции для парковых качелей и сцены. Ну, и в связи с этим хорошая новость: большую часть парка уже открыли для посещения.

- Огражденными остаются лишь те участки, где еще идут ремонтные работы, - уточняют в мэрии. - В следующем году, как только потеплеет, специалисты уложат новое резиновое покрытие на велодорожке и на детской площадке. А также завершат озеленение и работы по оформлению зон отдыха с прудом и фонтаном.

В администрации обещают высадить в парке Набережной более 1300 новых деревьев и кустарников, и уложить газон на площади 4,4 гектара.

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