2018-12-28T19:38:27+03:00
Общество

Обслуживание «Волгоград Арены» обойдется 175 миллионов рублей в год

Собственник ищет подрядчика, который займется охраной и содержанием стадиона в 2019 году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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«Волгоград Арена», бесспорно, прекрасный стадион, но уж больно дорого он обходится. На 2019-й год на его содержание заложили 175 миллионов рублей. Из них 118 миллионов 596 тысяч рублей - это расходы на обслуживание стадиона. Еще 56 миллионов 250 тысяч рублей - затраты на его охрану и обеспечение безопасности. Об этом "КП-Волгоград" узнала из ллотов, которые появились на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Он объявил конкурс - ищут единственного поставщика, который возьмет на себя обязанности по эксплуатации «Волгоград Арены» за предложенные деньги. В обязанности подрядчика будут входить техническое обслуживание и надзор за техсостоянием стадиона, его уборка (причем мыть должны его как внутри, так и снаружи - фасад и прилегающую территорию) и использование по назначению.

К охране стадиона требования тоже высокие: это должна быть лицензированная частная фирма, у которой должен быть не только большой штат охранников, но и все спецсредства, обеспечивающие полную безопасность на стадионе. Сумма контракта рассчитана, исходя из почасовой оплаты в размере 188 рублей. 34 поста охраны - 154109 рублей в сутки, 4 777 402,56 - в месяц на охрану.

Напомним, чтобы хоть как-то снизить нагрузку по содержанию стадиона, депутаты Волгоградской гордумы освободили «Волгоград Арену» от уплаты земельного налога в течение трех лет. На заметку: в год сумма этого налога составляет 36 миллионов рублей.

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