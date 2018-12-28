2018-12-28T18:53:59+03:00
Общество

Подарок волгоградцам под елку - новые тарифы на электроэнергию на 2019 год

С 1 января 2019-го стоимость киловатта вырастет на 1,7%, а с 1 июля - на 2,4%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 2019-м электроэнергия подорожает дважды за год.В 2019-м электроэнергия подорожает дважды за год.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Предстоящий новый год грозит стать тяжелее уходящего: сюрпризы ждут волгоградцев с первого же дня. Людей уже предупредили о повышении налогов, подорожании цен на газ и вывоз мусора, а сегодня утвердили и новые тарифы на электроэнергию. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете тарифного регулирования, цена за киловатт для населения (и потребителей приравненных к нему) Волгоградской области увеличится уже с 1 января 2019-го.

- Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 января утвержден в размере 1,7%. А с 1 июля тариф повысится еще на 2,4%, - уточняют в комитете.

Такое решение было принято сегодня, 28 декабря на заседании Коллегии. Напомним, с 1 января в России повышается НДС с 18 до 20%, что потянуло за собой увеличение всех коммунальных тарифов. При этом 2,4% - это предельно допустимое повышение, разрешенное муниципалитетам (чтобы индексация оплаты за коммунальные услуги не превышала обычный ежегодный уровень.

Размер установленных тарифов для потребителей разных категорий можно посмотреть здесь.

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