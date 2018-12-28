В Волжском до конца года регоператор заменит все старые мусорные баки на евроконтейнеры

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-28T17:13:49+03:00

Пока новое предприятие работает в тестовом режиме дополнительную оплату с волжан брать не будут

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Новый регоператор ООО «Управление отходами – Волгоград» официалльно приступает к работе с 1 января 2019-го. Но уже сейчас предприятие планомерно готовятся к работе по новой схеме. Первым делом - заменят все старые мусорные баки на евроконтейнеры. Например, в Волжском уже установили 400 таких контейнеров, и обещают, что до конца 2018-го заменят все старые баки на открытых площадках.

- Одновременно три бригады развозят и ставят по Волжскому новые контейнеры во дворах. Там, где компания-предшественник долгое время не вывозила мусор, ликвидируют свалки. Например, сегодня были ликвидированы свалки на территории посёлка Краснооктябрьского (пересечение улиц Панфилова и Энтузиастов) и у дома № 38 по улице Пушкина в 8 микрорайоне, - рассказывают в администрации Волжского.

Там, где поставили евроконтейнеры вывозит мусор уже новый регоператор. Пока работает в тестовом режиме. Перевозчик обкатывает логистические маршруты, чтобы выявить проблемные участков, особенно это касается частного сектора.

В мэрии Волжского уточняют: что пока работа ведется в тестовом режиме, дополнительная плата с волжан взиматься не будет.

И добавляют: с 1 января 2019 года Волжский будут обслуживать более 20 единиц спецтехники ООО «Управление отходами – Волгоград».