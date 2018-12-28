2018-12-28T16:54:00+03:00
Общество

«Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года

Число клиентов виртуального оператора связи превышает 1,6 миллиона
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Оператор мобильной связи Tele2 обеспечил половину новых подключений абонентов MVNO в России с момента запуска своего первого виртуального оператора в конце 2016 года. Число клиентов, которые обслуживают MVNO-партнеры, превышает 1,6 миллиона – это более 50% от прироста абонентов виртуальных операторов в 2016 - 2018 годах. С начала работы в сегменте число клиентов российских MVNO увеличилось на 3,2 миллиона человек – такие цифры приводит в исследовании агентство «ТМТ Консалтинг».

По оценке «ТМТ Консалтинг», сейчас российские MVNO (виртуальные операторы связи) обслуживают менее 3% всех мобильных абонентов страны, однако их бизнес растет опережающими темпами. Динамичному развитию MVNO во многом способствует запуск MVNE-платформы альтернативного оператора, который позволил поставить создание виртуальных операторов на поток. Сегодня на сети компании работают более 15 MVNO, в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и другие.

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