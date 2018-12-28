В Волгограде начали ставить новые павильоны на остановках

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-28T16:47:36+03:00

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Лучше позже, чем никогда: к Новому году в Волгограде таки приступили к установке новых остановочных павильонов. Специалисты МП «ДСЭР Советского района» уже смонтировали новые павильоны ожидания остановке «Улица Кузнецкая» в Ворошиловском районе и остановке «Зеленое кольцо» по проспекту Университетский в Советском районе. В ближайшие месяцы поставят еще 70 штук.

- Как только позволят погодные условия, на остановках сделают благоустройство. Площадки заасфальтируют, как только потеплеет, - говорят в мэрии.

Новые павильоны ожидания появятся во всех районах города: в Тракторозаводском районе - 19 штук, в Краснооктябрьском – 7, в Дзержинском районе – 12, в Центральном – 2, Ворошиловском – 2, Советском – 3, Кировском – 4, Красноармейском – 23.

- В первую очередь заменят старые павильоны вдоль оживленных магистралей, где проходит множество маршрутов общественного транспорта, - уточняют в администрации Волгограда.

Напомним, обещали их установить еще весной 2018-го - к мундиалю.

Монтируют конструкции специалисты муниципальных предприятий по мере изготовления павильонов. Все они будут выполнены из наноструктурированного стеклопластика.