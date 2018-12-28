Камышане увидят «Зиму впечатлений» Никаса Сафронова

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-28T16:15:02+03:00

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Камышанам к Новому году преподнесли настоящий праздничный подарок - в городе открылась выставка большая персональная выставка заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова. Называется она «Зима впечатлений».

- В экспозиции собрано около 70 живописных полотен – портретов, символистских композиций и полотен DreamVision – уникального авторского направления, - рассказывают в областном управлении культуры. - Это самая большая подборка картин известнейшего российского художника, в данный момент выставляющаяся в России. Произведения, созданные мастером в течение многих лет, позволят посетителям глубоко и подробно ознакомиться с его творчеством, а преданным поклонникам получить истинное наслаждение.

Выставка «Зима впечатлений» открылась в Художественной галерее Камышина (по адресу улица Набережная, 66).

Она будет работать вплоть до 27 января 2019-го. Посетителей ждут ежедневно с 10.00 до 19.00 (кроме 31 декабря и 1 января).