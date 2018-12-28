Ротор приглашает волгоградцев на предновогодний турнир

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-28T15:42:09+03:00

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Уже стало доброй традицией в Волгограде перед Новым годом устраивать необычный футбольный турнир. Раз в год друг против друга выходят на поле волгоградские футболисты и их преданные болельщики. Этот год не станет исключением. ФК «Ротор» уже разместил приглашение на футбол.

- Приходите в гандбольный зал «Динамо» 30 декабря! На паркет выйдут и поборются за Кубок команда Алексея Жданова, команды болельщиков «Ротор Ультрас», «Ротор Ультрас-2», ЛВК «Ротор Ультрас»! - гласит объявление футбольного клуба.

Начало турнира - в 16.00.

За команду Алексея Жданова выступят любимые волгоградские футболисты: Мишкевич, Поляков, Фролов, Сидоричев, Бесланеев, Сечин, Крутов, Калошин, Олеников, Борисов, Стуканов и Губочкин.

Кстати, специальными гостями турнира станут и ветераны легендарного «Ротора».

Пока мы едины, мы непобедимы!