В Волгограде в частном детском саду уволили беременную воспитательницу

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-28T15:18:53+03:00

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В частный детский сад Ворошиловского района 29 летняя волгоградка устроилась работать воспитателем – с ней подписали срочный договор на год. Он нравилась и деткам и коллегам. В апреле женщина узнала, что ждет малыша. О радостном событии узнали не только родственники, но и работодатель. Но реакция, в отличие от родни, была совсем другая. Начальство перестало замечать педагога, а вскоре сообщила, что зарплату ей платить не будут и компенсаций ждать не стоит. Затем ее уволили. Добиться справедливости мирным путем волгоградка не смогла. Начальница ей объяснила, что с ней заключили не трудовой договор, а гражданско-правовой.

Женщина отправилась с заявлением в суд. Работники прокуратуры Ворошиловского района увидели в увольнении дискриминацию. Теперь работодателю предстоит ответить за нарушение закона перед судом. В отношении владелицы детского сада возбудили уголовное дело по статье: необоснованное увольнение с работы беременной женщины.