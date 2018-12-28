2018-12-28T15:16:45+03:00
Общество

В Волгограде выбрали самые красивые новогодние витрины и дворы

В финал вышли 50 номинантов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году волгоградские предприниматели креативно подошли в новогоднему убранству своих кафе, ресторанов и магазинов.В этом году волгоградские предприниматели креативно подошли в новогоднему убранству своих кафе, ресторанов и магазинов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году в Волгограде провели необычный конкурс - на лучшее новогоднее оформление. Магазины, кафе, рестораны, торговые центры, поликлиники и вузы - участвовали все. Они украшали территорию, развешивали гирлянды, ставили светодиодные фигуры, в общем создавалир сказочную атмосферу, как могли. Сначала самых креативных определяли на районном уровне. По итогам этих отборочных туров в финал прошли 50 организаций. Сегодня, 28 декабря, в администрации Волгограда награждали победителей, вручали им сертификаты и подарки.

Итак, среди торговых объектов самыми красочными и сказочными, по мнению жюри, стали: Ворошиловский торговый центр, магазин «Богемия»,», ресторан в отеле «Собрание», ярмарки на улице Кирова, Центр красоты «Гатино», и «Петров Двор кафе «Гретель» и «Носорог».

ТРЦ «Акварель» завоевал приз зрительских симпатий: именно за его новогоднее убранство волгоградцы отдали наибольшее число голосов.

В числе победителей оказался и «Центральный рынок». Здесь поставили и нарядили елку перед главным входом, а у входа со стороны улицы Советской появились разноцветные светодиодные шары. Гирлянды украсили чайные, бары и мини-кафе фуд-зоны. Здесь 31 декабря состоится большой гастрономическо-музыкальный фестиваль. Хэдлайнером новогодней вечеринки станет популярная кавер-группа «Атика». Начало в 21.30.

Среди образовательных организаций победителями стали ВолгГТУ и ВГСПУ.

- Самым нарядным двором стал двор по Набережной Волжской Флотилии, 23 в Тракторозаводском районе. Сотрудники УК «Афина» вместе с жителями украсили живую ель во дворе: нарядили ее гирляндами и игрушками. Кроме того, празднично оформили входные группы, установили фигуры снеговиков и других сказочных новогодних персонажей, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

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