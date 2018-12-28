2018-12-28T14:34:41+03:00
Общество

Волгоградские музеи приняли у себя 500 тысяч волгоградцев и гостей города

Самой популярной стала «Старая Сарепта»
Екатерина МАЛИНИНА
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Для волгоградских музеев это был успешный год. За 12 месяцев к ним пришли 508 тысяч человек. Это почти на 25 процентов больше, чем в прошлом. Подобный успех связан с самым значимым событием в городе за последние много лет. В Волгограде прошли матчи ЧМ-2018. Многие гости решили не только футбол на стадионе посмотреть, но и достопримечательности посмотреть и в музеях побывать.

Лидером по числу посетителей стал музей-заповедник «Старая Сарепта». Пройти квесты и послушать экскурсии пришли 264 тысяч человек. На их счету 30 новых выставок и программ.

120 тысяч посетили интерактивный музей «Россия — моя история». В нем постоянно проходят общегородские и областные мероприятия.

80 тысяч побывали в Волгоградском областном краеведческом музее. Посетители увидели лекции, квесты, участвовали в пешеходных экскурсиях по городу, начал действовать проект «Музыкальная гостиная».

Музей ИЗО имени Ильи Машкова радовал всероссийскими выставками и реконструировал для волгоградцев свой зал.

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