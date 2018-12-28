2018-12-28T14:55:43+03:00
Происшествия

Волгоградец напал с автоматом на АЗС, чтобы взять деньги для поездки на вахту

Дома у мужчины нашли Калашникова с тремя магазинами
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина забрал деньги и пачку сигарет.Мужчина забрал деньги и пачку сигарет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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О нападении сообщила оператора АЗС на трассе Самара-Волгоград. Женщина рассказала, что пять минут назад к ней на станцию ворвался мужчина с автоматом и потребовал всю наличность, а потом взял еще и пачку сигарет.

Приехавшим полицейским волгоградка передала записи с камер видеонаблюдения. Вскоре оперативники определили личность грабителя – сидевший за убийства и разбои 54-летний волгоградец. Искали преступника вместе с собакой. Но люди в данном случае сработали лучше. Пес след потерял, а вот силовики определили место, где скрывался мужчина.

Дома у него нашли автомат Калашникова с тремя магазинами. В них было 85 патронов. Мужчина признался, что деньги ему были нужны для поездки на север. Не хватало на дорогу на новую работу.

В отношении преступника возбудили уголовное дело. Так что свою мечту о работе на севере он вполне может осуществить. Если конечно, его отправят сидеть в Магадан или на Колыму.

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