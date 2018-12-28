Под Волгоградом «Газель» насмерть сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-28T12:38:17+03:00

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Три пешехода попали под колеса автомобилей за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области, один из них погиб. Трагедия произошла утром в этот четверг, 27 декабря, на трассе в Калачевском районе. Водитель 53-х лет за рулем «ГАЗ-2705» двигался по ростовской трассе в сторону Волгограда. В начале седьмого утра на 55 километре автодороги он насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина переходила трассу вне пешеходного перехода. На ее одежде не было никаких светоотражающих элементов, а на улице в это время еще темно. Водитель просто не заметил пешехода.

- Женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

40-летний пешеход попали попал под колеса иномарки в Волжском. Около половины шестого вечера его сбил 43-летний водитель на «Киа Рио» во дворе напротив дома № 1 по улице Александрова. Пешеход в больнице.

Чуть позже в Ленинском районе на трассе Ленинск – Покровка водитель «УАЗ Хантер» не рассчитал скорость на скользкой дороге и наехал на пешехода, который двигался по трассе в попутном направлении. По данным полиции, личность пешехода пока не установлена. Сейчас он находится в больнице.