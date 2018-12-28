В Астрахани пятилетняя девочка получила перелом позвоночника в батутном центре

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-28T12:18:56+03:00

Девочка прыгала на мягкие кубики, а попала на мат. Фото: alimpic.ru

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Заявление в полицию написала жительница Астрахани. Женщина рассказала, что ее пятилетняя дочка получила серьезную травму, когда играла в батутном центре в одном из ТЦ города.

Ребенок забрался на горку, чтобы спрыгнуть с тарзанки на мягкие кубики внизу. Но после приземления малышка заплакала и пожаловалась на боль в спине. Астраханка спрыгнула к ней и увидела, что между фигурками есть просвет – дочка ударилась о мат.

Боль не проходила, поэтому женщина вызвала в ТЦ «скорую». Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника и забрали в больницу.

СУ СК по Астраханской области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Не исключено, что под суд пойдут владельцы развлекательной площадки.

Малышке же предстоит долгое лечение. Пока врачи не дают прогнозов, сможет ли девочка нормально ходить.