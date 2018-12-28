2018-12-28T11:43:53+03:00
Общество

В Волгограде в январе 2019 зальют 30 катков

Покататься на коньках можно будет на ледовых катках во всех районах Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все на каток!Все на каток!Фото: Тимур ХАНОВ
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В Волгограде снова подморозило. В новогоднюю ночь и в первые дни зимних каникул обещают устойчивую погоду. Так что во всех районах города начали заливать ледовые катки. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в январе в городе будут работать около тридцати ледовых площадок. Крупные ледовые площадки оборудованы пунктами проката коньков, раздевалками и скамейками для отдыха. Управляющие компании зальют катки и во дворах. Больше всего катков в сезоне 2018 – 2019 будет в Тракторозаводском районе Волгограда.

Большие оборудованные ледовые площадки расположены в парке «Культура» на улице Николая Отрады, на площади Дзержинского и в парке Аттракционов. Они уже готовы принять волгоградцев. Остальные откроются во дворах. В Краснооктябрьском районе залили катки в парке Гагарина и на стадионе «Зенит», на последнем одновременно может кататься более трехсот человек. В Дзержинском катки работают в парке "Русь" и в парке "Семейный", в Ворошиловском - в сквере Саши Филлипова, в центре - в Комсомольском саду.

Все катки Волгограда и Волжского 2019: адреса, расписание, цены

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