Трое восемнадцатилетних волгоградцев попали в больницу после ДТП на московской трассе

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-28T09:31:01+03:00

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Авария произошла на московской трассе недалеко от города Михайловка. двое 18-летних парней вместе с девушкой направлялись на «Ладе Приоре» в сторону областного центра. Водитель решил обогнать едущую впереди машину. Он вылетел на встречную полосу, но не рассчитал маневр. Лоб в лоб столкнулся с «Митсубиси», за рулем которого был 50-летний мужчина.

Водитель иномарки не пострадал – сработали подушки безопасности. А вот хозяину русского авто и его пассажирам повезло меньше. Их с травмами на «скорой» отвезли в местную районную больницу с тяжелыми травмами.

Еще три пострадавших в аварии, которая произошла в Алексеевском районе. 37-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал из станицы Алексеевская в сторону города Новоаннинский. На одном из участков трассы водитель не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу движения, где он врезался в «Ладу Ларгус». Оба водителя попали в больницу. Также под присмотром медиков оказался и 31-летний пассажир «Ларгуса».