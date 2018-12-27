Анна Кравченко вывела Волгоградскую область в полуфинал проекта «Новая звезда»

СЕГОДНЯ 23:29 2018-12-27T23:31:13+03:00

Девушка получила по сто баллов от всех пятерых членов жюри

Изменить размер текста: A A

Волгоградка Анна Кравченко покорила жюри музыкального проекта «Новая звезда-2019». Эта юная девушка с шикарным голосом вывела Волгоградскую область в полуфинал всероссийского конкурса. Анна еще раз доказала, что наша земля богата талантами.

Напомним, конкурс, который проходит на телеканале «Звезда», собрал на одной сцене сильнейших вокалистов со всех 85-ти регионов России. Но только 24 из них прошли в полуфинал. На первом этапе лучших отбирает компетентное жюри из пяти человек. Анюте Кравченко все пятеро зажгли свои лучи по итогу ее выступления. С песней «Если он уйдет» (Анжелики Варум) волгоградке удалось достучаться до всех сердец.

- Круто во всех отношениях! И актерская работа прекрасная! - подчеркнул один из членов жюри Юрий Николаев.

- Ну, кто еще скажет пару слов об этом выступлении? - спрашивает у жюри ведущий.

- А что тут говорить? Просто, браво! Молодец! - почти хором ответили строгие «арбитры».

Теперь слово за телезрителями.