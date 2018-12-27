Анна Кравченко вывела Волгоградскую область в полуфинал проекта «Новая звезда»
Волгоградка Анна Кравченко покорила жюри музыкального проекта «Новая звезда-2019». Эта юная девушка с шикарным голосом вывела Волгоградскую область в полуфинал всероссийского конкурса. Анна еще раз доказала, что наша земля богата талантами.
Напомним, конкурс, который проходит на телеканале «Звезда», собрал на одной сцене сильнейших вокалистов со всех 85-ти регионов России. Но только 24 из них прошли в полуфинал. На первом этапе лучших отбирает компетентное жюри из пяти человек. Анюте Кравченко все пятеро зажгли свои лучи по итогу ее выступления. С песней «Если он уйдет» (Анжелики Варум) волгоградке удалось достучаться до всех сердец.
- Круто во всех отношениях! И актерская работа прекрасная! - подчеркнул один из членов жюри Юрий Николаев.
- Ну, кто еще скажет пару слов об этом выступлении? - спрашивает у жюри ведущий.
- А что тут говорить? Просто, браво! Молодец! - почти хором ответили строгие «арбитры».
Теперь слово за телезрителями.
Волгоградка Анна Кравченко прошла в полуфинал проекта "Новая звезда".