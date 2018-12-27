2018-12-27T21:46:10+03:00
Экономика

Волгоградская область за пять лет в три раза увеличила экспорт зерна

В 2018-м мы продали 3,2 миллиона тонн зерна и маслосемян
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Что не говорите, а сельское хозяйство в Волгоградской области за последние годы заметно ожило. В этом году, например, на экспорт и в другие регионы России наша область продала 3,2 миллиона тонн зерна и маслосемян (для сравнения в 2013-м этот показатель был всего 840 тысяч тонн).

Как уточнили в региональном комитете сельского хозяйства, за последние пять лет показатель среднегодового производства зерна и масличных культур в Волгоградской области составил порядка 4,5 - 5 миллионов тонн, при этом на собственные нужды региону необходимо около 1,5 миллиона тонн.

На данный момент наш регион полностью обеспечен мощностями для хранения: элеваторы, хлебоприемные предприятия, склады единовременного могут более 6,5 миллиона тонн зерна.

В планах наращивать экспорт зерна за рубеж. До 2024 года сельскохозяйственные товаропроизводители планируют расширять географию экспорта зерна на рынки ОАЭ и Индии.

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