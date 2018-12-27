2018-12-27T19:35:45+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП-10 городов России по числу новых хостелов

За год в нашем городе открылись 13 таких заведений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 2018-м году в России произошел настоящий бум среди хостелов: появилось сразу 530 новых мест размещения подобного типа. Это почти треть от того, сколько существовало их до этого года. Конечно же, подтолкнул к развитию хостелов в России Чемпионат мира по футболу. В конце года аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip посмотрели, как развивались хостелы в пятидесяти крупнейших городах России (к ним был добавлен Саранск). И выстроили мегаполисы в рейтинг в зависимости от числа новооткрывшихся хостелов. Так вот, Волгоград в этом списке оказался на 10-м месте. За минувший год у нас появилось 13 новых хостелов. Все они открылись, как вы понимаете, в мае-июне - к мундиалю.

- Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году, обеспечив ему рекордные показатели по открытию новых средств размещения. И пока мы не видим сигналов, говорящих о перенасыщении этого рынка. Интерес к внутреннему туризму, переориентация потребителей на бюджетные варианты размещения, стимулируют спрос на хостелы вне зависимости от событийного календаря, - комментирует директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

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