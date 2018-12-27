2018-12-27T19:18:46+03:00
Политика

За год волгоградские саперы ЮВО уничтожили более 3 тысяч снарядов

Все эти боеприпасы времен ВОВ нашли на территории Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Семь десятилетий прошло со времен Великой Отечественной войны, а волгоградская земля до сих пор хранит в себе опасные находки тех лет. Не проходит и месяца, чтобы не появилось сообщение о найденных боеприпасах времен войны. Только за 2018-й год на территории Волгоградской области обнаружили более 3 тысяч взрывоопасных предметов.

Больше всего в их числе - боеприпасы, среди которых около 1 тысяча артиллерийских снарядов, более 320 минометных мин, около 70 реактивных снарядов, ручных гранат и прочие. Их уничтожали саперы ЮВО в специально отведенных местах на полигоне Прудбой. Всего было организованно более 100 подрывов.

- К работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов привлекались более 100 инженеров соединения ЮВО, более 20 единиц автомобильной и специальной техники, - уточняют в пресс-службе оборонного ведомства.

При этом уточняют: все заявки на разминирование, поступившие в соединение, выполнены в полном объеме и в срок.

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