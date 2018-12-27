В ТОП-200 лучших событий России попал камышинский арбузный фестиваль

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-27T16:14:01+03:00

Арбузный фестиваль проводился в Камышине уже в 11-й раз и с каждым годом он становится ярче и веселее. Фото Алексей Копаев.

В этом году фестиваль собрал больше 30 тысяч зрителей и участников

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Арбузный фестиваль, который каждый год проходит в Камышине, стал уже настолько масштабным и запоминающимся, что в этом году даже попал в ТОП-200 лучших событий России.

В этом году на звание «Национальное событие года» претендовали 2,5 тысячи мероприятий, которые проводились в 74 регионах страны. Выбираи самые оригинальные, масштабные, массовые и креативные. А еще это событие должно проводиться регулярно. Наш арбузный фестиваль, к слову, в 2019-м году будет проходить уже в 12-й раз. Победители получат активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий EventsInRussia.com». А еще эти события будут активно продвигаться всеми туркомпаниями, отелями и турцентрами, а также в национальных туристских офисах Visit Russia за рубежом.

Напомним, что Камышинский фестиваль - это масштабное карнавальное «Арбузное шествие», и множество зрелищных мероприятий - выступления спортсменов на аквабайках, «Веселые старты», массовый заплыв на «арбузных» матрацах и «Летающие дольки». Для гостей организовывают интерактивные площадки, ярмарки, конкурсы, выставки.