В Волжском директору «дочки» Русгидро дали 8 лет «строгача» за откат

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-27T17:03:47+03:00

Руководитель фирмы, занимающейся ремонтными работами на Волжской ГЭС, потребовал у подрядчика за содействие 7,6 миллионов рублей

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В колонию строгого режима отправится волжанин Борис Губанов - бывший директор Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК», фирмы, которая специализировалась на ремонтно-строительных работах Волжской ГЭС. Его признали виновным в «коммерческом подкупе за совершение действий в интересах дающего, в особо крупном размере» и присудили ему 8 лет «строгача».

Как установили в суде, в октябре 2017-го Губанов потребовал у субподрядчика 7,65 миллионов рублей. Такой «откат» он запросил за своевременный прием и оплату работ по реконструкции гидротехнического сооружения, которую доверили субподрядчику. Директору субподрядной организации ничего не оставалось, как согласиться. В качестве отката он сначала переписал на фирму супруги Губанова имущество на сумму 3,9 миллионов рублей. А оставшуюся сумму мужчина предложил передавать ему частями.

10 июля 2018-го, во время передачи очередной части отката Губанова и задержали сотрудники УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались сотрудники СО по Волжскому СУ СК России по региону.

Губанов попытался оспорить суровый вердикт Волжского суда, но проиграл и апелляцию. Волгоградский областной суд оставил приговор в силе. Кроме того, Губанов запллатит штраф в размере «подкупа» - 7,6 миллионов рублей. И на три года ему запретили занимать руководящие должности.

- Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.