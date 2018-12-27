2018-12-27T17:03:47+03:00
Происшествия

В Волжском директору «дочки» Русгидро дали 8 лет «строгача» за откат

Руководитель фирмы, занимающейся ремонтными работами на Волжской ГЭС, потребовал у подрядчика за содействие 7,6 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Борис Губанов также заплатит штраф в размере 7,6 миллионов рублей.Борис Губанов также заплатит штраф в размере 7,6 миллионов рублей.
Изменить размер текста:

В колонию строгого режима отправится волжанин Борис Губанов - бывший директор Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК», фирмы, которая специализировалась на ремонтно-строительных работах Волжской ГЭС. Его признали виновным в «коммерческом подкупе за совершение действий в интересах дающего, в особо крупном размере» и присудили ему 8 лет «строгача».

Как установили в суде, в октябре 2017-го Губанов потребовал у субподрядчика 7,65 миллионов рублей. Такой «откат» он запросил за своевременный прием и оплату работ по реконструкции гидротехнического сооружения, которую доверили субподрядчику. Директору субподрядной организации ничего не оставалось, как согласиться. В качестве отката он сначала переписал на фирму супруги Губанова имущество на сумму 3,9 миллионов рублей. А оставшуюся сумму мужчина предложил передавать ему частями.

10 июля 2018-го, во время передачи очередной части отката Губанова и задержали сотрудники УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались сотрудники СО по Волжскому СУ СК России по региону.

Губанов попытался оспорить суровый вердикт Волжского суда, но проиграл и апелляцию. Волгоградский областной суд оставил приговор в силе. Кроме того, Губанов запллатит штраф в размере «подкупа» - 7,6 миллионов рублей. И на три года ему запретили занимать руководящие должности.

- Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год волгоградские саперы ЮВО уничтожили более 3 тысяч снарядов
В ТОП-200 лучших событий России попал камышинский арбузный фестиваль
Им нужна еда: волгоградцев просят помочь с кормом для собак из горпитомника
Волгоградские ерики и озера почистили на 200 миллионов рублей
Новогодний мотохоровод устроят в Волгограде
В Волгограде задержали две банды малолеток
Волгоградцев ждут на бесплатных утренниках на площади Павших борцов
Волгоградец избил семилетнего пасынка до смерти, потому что тот плохо колол дрова
На юге Волгограда в аварии с маршруткой пострадала пассажирка
В Волгограде ищут пропавшего пять дней назад рыбака
Пассажиров волгоградских электричек 28 декабря встретят Дед Мороз и Снегурочка
В авариях на волгоградских трассах пострадали четыре человека
В Волгограде при пожаре на складе стеклотары погибла женщина
Два астраханца за взятку пытались получить корочки о курсах вождения
В Волгоградском областном наркодиспансере сменили главврача