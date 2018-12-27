2018-12-27T14:52:52+03:00
Общество

Им нужна еда: волгоградцев просят помочь с кормом для собак из горпитомника

Для питомцев нужны крупы, хлеб и кости
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Количество еды надо огромное. Вот такие запасы каждую неделю. Фото волонтеров приюту для бездомных животных "Дино Волгоград"Количество еды надо огромное. Вот такие запасы каждую неделю. Фото волонтеров приюту для бездомных животных "Дино Волгоград"
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«Волгоград, SOS!!!Собакам в МКП «Горпитомник» очень нужна Ваша помощь!» - крик о помощи разместили в соцсетях волонтеры приюта для бездомных животных «Дино Волгоград».

Дело в том, что сейчас идет активная работа в городе по отлову, кастрированию и чипированию беспризорных собак. У этих щенят с биркой в ухе появляется новый шанс на жизнь, многих даже забирают в семьи. Но проблема в том, что заявок на отлов поступает больше, чем может принять обработать (предварительно собаки должны пройти карантин, затем кастрироваться и бирковаться) и выпустить из питомника. В итоге в вольерах сейчас находится просто огромное число питомцев.

- Количество необходимой для них еды измеряется тоннами и сотнями килограммов. Так, например, по субботам мы раздаем 90 кило корма и 60 буханок хлеба. На варку еды у сотрудников горпитомника в неделю уходит около 300 кило крупы и 300 кило куриного костного остатка. На сегодняшний день все наши ресурсы исчерпаны, и я обращаюсь к ВАМ, друзья, за помощью. Впереди новогодние праздники, а значит нужно иметь солидный запас корма и еды, - пишет волонтер «Дино» Надежда Сергеева.

Что надо? Собакам в «Горпитомнике» можно помочь как финансово, так и продуктами либо для варки, либо сухим кормом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Очень прошу помощи, только совместными усилиями мы сможем двигаться к разрешению этой проблемы!

Надежда С - "голодный номер" 8-961-695-08-62

Более подробную информацию можно узнать здесь.

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