Им нужна еда: волгоградцев просят помочь с кормом для собак из горпитомника

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-27T14:52:52+03:00

Количество еды надо огромное. Вот такие запасы каждую неделю. Фото волонтеров приюту для бездомных животных "Дино Волгоград"

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«Волгоград, SOS!!!Собакам в МКП «Горпитомник» очень нужна Ваша помощь!» - крик о помощи разместили в соцсетях волонтеры приюта для бездомных животных «Дино Волгоград».

Дело в том, что сейчас идет активная работа в городе по отлову, кастрированию и чипированию беспризорных собак. У этих щенят с биркой в ухе появляется новый шанс на жизнь, многих даже забирают в семьи. Но проблема в том, что заявок на отлов поступает больше, чем может принять обработать (предварительно собаки должны пройти карантин, затем кастрироваться и бирковаться) и выпустить из питомника. В итоге в вольерах сейчас находится просто огромное число питомцев.

- Количество необходимой для них еды измеряется тоннами и сотнями килограммов. Так, например, по субботам мы раздаем 90 кило корма и 60 буханок хлеба. На варку еды у сотрудников горпитомника в неделю уходит около 300 кило крупы и 300 кило куриного костного остатка. На сегодняшний день все наши ресурсы исчерпаны, и я обращаюсь к ВАМ, друзья, за помощью. Впереди новогодние праздники, а значит нужно иметь солидный запас корма и еды, - пишет волонтер «Дино» Надежда Сергеева.

Что надо? Собакам в «Горпитомнике» можно помочь как финансово, так и продуктами либо для варки, либо сухим кормом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Очень прошу помощи, только совместными усилиями мы сможем двигаться к разрешению этой проблемы!

Надежда С - "голодный номер" 8-961-695-08-62

Более подробную информацию можно узнать здесь.