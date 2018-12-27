Волгоградские ерики и озера почистили на 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-27T14:36:18+03:00

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Внимание на состояние Волги и прилегающих территорий обратили на федеральном уровне в 2017 году. Из Москвы регионам выделили средства, причем не малые. Досталось и Волгоградской области. Только в прошлом году на восстановление Волго-Ахтубинской поймы потратили 200 миллионов рублей. За эти деньги сделали многое. В первую очередь отремонтировали плотину на ерике Песчанка. Это позволило увеличить пропуск воды в четыре раза. Закончили чистить ерик Аверкин. Работали бригады на ерике Шумроватый, озерах Проклятое, Камышистое, Кружное, Широкогорлое, Запорное. Причем использовали новейшие комплексный подход освобождали русло от растительности, создавали сложный рельеф дня, закрепляли берега.

Убрали траву с берегов ерика Старый Каширин и участков на Судомойке и Сахарном.

В следующем 2019 году работы продолжат. На очереди озеро Дегтярное, ерик Дударев и система озер Чайка. Всего экологическое обновление пройдет на 13 объектах.