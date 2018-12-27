Новогодний мотохоровод устроят в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-27T13:47:21+03:00

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В этом году новогодние гулянья у главной городской елки Волгограда стартуют с необычного шоу. 28 декабря 2018 на площади Павших Борцов устроят мотохоровод. Встанут в круг на мотоциклах и квадроциклах более двадцати спортсменов в светящихся костюмах. Они устроят показательные выступления, а перед началом праздника с 16.00 зрители смогут детально рассмотреть технику.

- Все участники мотохоровода будут создавать световые эффекты. Помогут им в этом светящиеся новогодние костюмы А само мотошоу начнется, как только стемнеет, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Также 28 декабря на главной новогодней площади в 14 часов откроется зимняя гастрономическая ярмарка «#Вместе теплее», а в 11.00 начнет работать резиденция Деда Мороза, где дедушка вместе со Снегурочкой будут принимать детишек и вручать им подарки за хорошее поведение в этом году.

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