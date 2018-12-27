В Волгограде задержали две банды малолеток

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-27T13:32:10+03:00

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Сразу две банды подростков, промышляющих грабежами, удалось задержать волгоградским полицейским 26 декабря.

Ночью в полицию обратился 21-летний студент вуза. Он сообщил, что на него напали четыре человека. Под угрозой ножа отобрали все имеющиеся с собой деньги. Троих подростков 16 и 17 лет и их 27-летнего друга задержали уже через час. Все молодые люди живут в Среднеахтубинском районе. Сейчас с ними работают следователи. Скорее всего, это не первый случай нападения на прохожих.

Вторую группировку задержали в Красноармейском районе Волгограда. Два учащихся местного колледжа и 16-летний школьник сколотили банду. Они напали на 37-летнего мужчину в одном из парков. Оружием стал молоток. Они окружили волгоградца и потребовали кошелек. В нем были и деньги и документы. Всех троих задержали в ту же ночь. Все материалы передали в СУ СК по Волгоградской области. Они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.