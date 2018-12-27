Волгоградцев ждут на бесплатных утренниках на площади Павших борцов

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-27T14:13:01+03:00

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В Волгограде во время новогодних каникул пройдут десятки мероприятий. Так что у родителей непростая задача: выбрать самое интересное. Например, интерактивную шоу-программу на площади Павших борцов «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес».

Мальчишки и девчонки отправятся в веселое путешествие в волшебный лес. Ребят споют вместе с героями популярные песни из мультфильмов, станцуют под зажигательные мелодии, встретят Щенячий патруль, Фиксиков, Олафа, Эльзу, Деда Мороза, Снегурочку и спасут от злодеев Золотого Пятачка.

Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии, после волшебной сказки ребята смогут поучаствовать в развлекательной программе «Веселимся, играем - #ВМЕСТЕ Новый год встречаем!».

Детский праздник состоится 1 января с 14-00 до 16-00, со 2 по 7 января с 12-00 до 14-00. Приходите всей семьей.