На юге Волгограда в аварии с маршруткой пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-27T12:03:33+03:00

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Авария произошла около пяти часов вечера 26 декабря в Кировском районе. Многие уже возвращались с работы. Маршрутка ехала по улице Генерала Шумилова в сторону «Химзаводской». 39-летний водитель спешил, поэтому слишком близко подъехал к идущему впереди «Мерседесу». Когда водитель иномарки остановился, то «Луидор» врезался в зад дорогой машины. От такой встряски пассажиры упали со своих мест. Одному из них, 41-летней волгоградке, даже потребовалась помощь медиков.

На место вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую». Женщину доставили в ближайшую больницу, где она сейчас находится на лечении.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Скорее всего, маршрутчика ждет штраф, а ремонтировать «Мерседес» будет страховая компания.