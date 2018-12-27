В Волгограде ищут пропавшего пять дней назад рыбака

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-27T10:26:34+03:00

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Сообщение о пропавших людях появляются чуть ли не каждый день. Большинство из тех, кто объявляется в розыск, к счастью находятся. Но есть случаи, когда после многомесячных поисков не удается отыскать человека. Василий Пономарев ушел из дома в Красноармейском районе 22 декабря 2018 года. 76-летний мужчина одел камуфляж, рыбацкий костюм и отправился на рыбалку – пенсионер частенько ходил на реку отвести душу. Дома обещался быть через несколько часов. Но так и не вернулся.

Родные обзвонили всех друзей и знакомых, но никто ничего о местонахождении Василия Дорофеевича не знал. Тогда родственники написали заявление в полицию. Сейчас пожилого мужчину ищет и участковый и волонтеры, которые присоединились к розыску.

Рост пенсионера около 170 сантиметров, телосложение среднее. На нем был камуфляж и рыбацкий костюм. Всем, кто знает о местонахождении волгоградца, просьба позвонить либо в полицию по «02» либо волонтерам 89053979456.