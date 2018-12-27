Пассажиров волгоградских электричек 28 декабря встретят Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-27T10:08:19+03:00

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До Нового года осталось пять дней. Волгоградцы активно готовятся к самому любимого празднику страны. Украшен город уже с начала декабря. В детсадах проходят утренники, а в школах елки. Даже корпоративы большинство компаний уже провели радостно и весело. Свой подарок горожанам решили сделать сотрудники компании АО «Волгоградстранспоригород». Они пригласили Деда Мороза на пригородный железнодорожный вокзал «Волгоград 1» 28 декабря. Главный герой новогодних праздников придет не один, а со своей внучкой Снегурочкой. Так что с 12-00 до 15-00 всех пассажиров ждет большой праздник. Будем песни петь и хороводы водить.

Как рассказали "КП-Волгоград", волгоградцы смогут сделать фото с новогодними персонажами, увидеть «Серпантин-шоу», а самых маленьких участников ждут вкусные сувениры.