В авариях на волгоградских трассах пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-27T09:45:30+03:00

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26 декабря был не самым хорошим днем для поездок, особенно в область. Дорожники усиленно расчищали трассы, но успевали не везде. Водители старались не гнать, поэтому и тяжелых аварий было совсем не много. Но ближе к вечеру, когда снегопад прекратился, многие автомобилисты потеряли «бдительность». В половине девятого вечера на автодороге «Каспий» в Михайловском районе столкнулись «Датсун» и «Вольво». Женщина за рулем японской машины не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в авто 25-летнего астраханца. В больницу попала автоледи и ее 19-летняя пассажирка.

В Городищенском районе авария случилась уже под утро. 22-летний парень на «двенадцатой» на 43 километре ростовской трассы потерял управление над своим авто и врезался в стоящую на обочине «Тойоту Камри». Водитель русской машины и его друг попали на «скорой» в больницу. У них тяжелые травмы.