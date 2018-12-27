2018-12-27T09:09:28+03:00
Происшествия

В Волгограде при пожаре на складе стеклотары погибла женщина

Мужчина-сторож попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Пожар тушили четыре часа.Пожар тушили четыре часа.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Пожар произошел около часа ночи в Краснооктябрьском районе Волгограда. дым заметили из соседних домов. Они и позвонили в МЧС. На место ЧП на улицу Заполярную пожарные расчеты приехали через пять минут. Горело кирпичное здание для хранения стеклотары. Из помещения вытащили мужчину, а вот его подругу спасти не успели. Она погибла в огне. Полностью справиться с пламенем смогли только к четырем утра.

Возможно, мужчина с дамой курили, но не исключена и версия неисправной проводки. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по Волгоградской области, сейчас пожарные инспекторы и специалисты пожарной лаборатории выясняют причину возгорания.

Сотрудники МЧС еще раз напоминают волгоградцам о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Следите за исправностью электроприборов, не используйте без присмотра нагреватели. И уже тем более, не включайте самодельные «печки».

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